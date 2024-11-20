Силовики проведут в Тюмени учения у ТЭЦ

09:00 20 ноября 2024
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Фото из архива РУФСБ по ТО

В Тюмени проведут антитеррористические учения 20 ноября. Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие. 

Антитеррористические учения с  практическим развертыванием сил и средств проведет Оперативный штаб в Тюменской области на территории  ТЭЦ-1 (г. Тюмень, ул. Одесская д.1) и в ее окружении.

 В мероприятии примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители исполнительных органов власти Тюменской области.

Мероприятие приводится в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

 "Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений", - подчеркнули в оперативном штабе в Тюменской области.

Теги: полиция , Росгвардия , учения , ФСБ
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