Новых воспитанников Тюменского президентского кадетского училища посвятили в кадеты

"Я, юный гражданин Российской Федерации, принимаю на себя благородное и почетное звание кадета Тюменского президентского кадетского училища. Клянусь: верно и самоотверженно готовить себя к служению Родине, быть честным и верным товарищем..." Ученики пятого курса училища 10 сентября в торжественной обстановке зачитали клятву кадета и получили долгожданные удостоверения и значки.

На празднике присутствовал весь личный состав образовательного заведения, а также почетные гости.

"Для каждого из ребят этот день останется в памяти на долгие годы. Принятие клятвы кадета – это приобщение к великим традициям воинской славы нашей страны. Надеюсь, верность Родине, благородство, дисциплина, хорошая учеба станут для новоиспеченных кадетов главными принципами жизни. Пусть слова сегодняшней клятвы сопровождают вас на протяжении всех лет учебы, а в дальнейшем и службы, помогают преодолевать трудности, добиваться успехов!" - слова поздравлений от губернатора Тюменской области Владимира Якушева зачитал замначальника училища Владимир Свалов.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер и Герой Российской Федерации Владимир Шарпатов пожелали новобранцам и остальным ребятам успехов в учебе и высоких достижений в науке и спорте. "Под знамена России, Тюменской области и ТПКУ встал отряд новых патритов. Сегодня вы продолжите дорогу в страну знаний, и пусть эта дорога будет твердой, знания крепкими, а традиции верными", - обратился к пятикурсникам Шарпатов.

Со вступлением в кадетское братство новобранцев поздравил отличник учебы, участник всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ центра "Сириус" и будущий выпускник Семен Курочкин: "Сегодня важное событие для всего училища. От всей души желаем вам неугасающей жажды знаний, отличных оценок и покорения вершин на пути служения Родины!"

В этом году в училище обучается 751 воспитанник. На плацу впервые были все курсы - с 5 по 11, а значит в мае в ТПКУ состоится первый выпуск - ребята уже строят планы на дальнейшую жизнь.

Так, одиннадцатиклассник Алексей Гашылык в училище с первых дней его открытия. До седьмого класса Алеша учился в обычной школе в Йошкар-Оле, а после решил поступать в Суворовское училище, но ребят его возраста уже не брали - так оказался в Тюмени. С учебой у него все хорошо, в своих знаниях и силах уверен, а дальнейшую жизнь планирует связать с морем - мечтает поступить в Черноморское военное училище. В ТПКУ Алексею все нравится, он уверен, что новичкам тут тоже будет хорошо: "Хочу пожелать всем ребятам успехов в учебном году, это будет их первый год в нашем училище. Поначалу будут привыкать, но, я надеюсь, они преодолеют все трудности, будут учиться на отлично и хорошо и дальше захотят связать свою жизнь с военной профессией".