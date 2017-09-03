В Тюмень приедут иностранные студенты

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов посетят Тюмень в октябре. Больше всего заявок поступило от представителей Пакистана, Польши и Кении. В рамках тюменской программы для гостей предусмотрена экскурсия, посещение творческих площадок, креативный завтрак и другие мероприятия.

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, Тюмень вошла в список городов-участников региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которая будет проходить с 14 по 17 октября для иностранцев, чтобы те смогли ближе познакомиться с Россией. По регламенту региональной программы все иностранные участники фестиваля могут выбрать один из 15 регионов России, в котором они будут гостить первые дни фестиваля. Затем гости отправятся в Сочи, где будут презентовать регион, в котором побывали.

В Тюмени участникам предстоит погрузиться в историю освоения Сибири, познакомиться с представителями разных национальностей, проживающих в Тюменской области, с молодёжными театральными коллективами и представителями креативных индустрий. Иностранные гости посетят ведущие промышленные и инновационные предприятия региона, стартапы, пройдут по "Мосту Влюблённых" и откроют разные грани города на вечерней экскурсии, а также посетят Ялуторовский острог и поужинают в сибирских семьях.

Регистрация участников продолжается на сайте фестиваля, молодые люди выбирают место для путешествия по презентационному ролику и тематике программы. В Тюмени это "Молодежное творчество и креативные пространства", пишет "Мой портал".