Страусиная ферма под Тюменью популярна среди школьников и туристов

С началом учебного года страусиная ферма "Тюменский страус" в деревне Чикча отмечает наплыв посетителей. Частые гости здесь – школьники из Тюмени, Каскары, Ярково, Ялуторвоска и Заводоуковска, рассказала хозяйка фермы Наталья Демченко.

"Школы ещё с конца августа записывались на экскурсии, уже тогда некоторые дни были полностью заняты. Бывает, приезжают по два автобуса в час. И естественно, с пятницы по воскресенье поток посетителей на ферму довольно большой", - рассказала Наталья Демченко.

Она отметила, что большой поток посетителей продержится как минимум всю следующую неделю. И добавила, что с экскурсиями приезжают даже организованные группы школьников из Свердловской области. Также традиционно в это время заглядывают на ферму и паломники из Казахстана, пишет "Вслух.ру"

Страусиная ферма в с. Чикча Тюменской области была организована в 2009 году для разведения и выращивания черного африканского страуса. Также здесь обитают кролики, овцы, козы, куры декоративных пород, индюки, павлины, утки, гуси, цесарки, перепелки, поросята породы мини-пиг, пони и ослик.