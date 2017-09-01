В ТюмГУ будет создан региональный центр компетенций в области онлайн-обучения

Тюменский госуниверситет выиграл грант министерства образования и науки РФ на создание регионального центра компетенций в области онлайн-обучения. На реализацию данного проекта университет в течение трех лет получит финансирование в размере 10 миллионов рублей, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Основная цель регионального центра компетенций в области онлайн-обучения, который будет создан на базе отдела технологий открытого образования Института дистанционного образования ТюмГУ, — сформировать инфраструктуру и кадровый потенциал в Тюменской области для широкого и эффективного использования онлайн-курсов в вузах и ссузах региона.

В частности центр будет обучать сотрудников образовательных учреждений тому, как создавать и использовать онлайн-курсы при реализации основных образовательных программ; консультировать и вести информационное сопровождение сотрудников и обучающихся, осваивающих онлайн-курсы; создавать онлайн-курсы по программам повышения квалификации преподавателей; тиражировать лучшие практики, осуществлять мониторинг развития онлайн-обучения в образовательных организациях Тюменской области и многое другое.

Отметим, что значимую победу в министерском конкурсе грантов вузу помогли одержать высокие квалификационные показатели и разработки в области онлайн-образования. Так, например, за последние три года преподавателями и сотрудниками отдела технологий открытого образования ТюмГУ были разработаны 7 онлайн-курсов, обучение по которым суммарно прошли более 5 тысяч человек.

"За три года реализации проекта мы планируем, что число сотрудников, обучившихся по программам повышения квалификации в области онлайн-образования, вырастет до 700. А число обучающихся, прошедших обучение на онлайн-курсах, достигнет 16 тысяч человек. Кроме того, будут введены около 50 онлайн-курсов, результаты которых будут засчитываться в образовательных учреждениях Тюменской области", — комментирует директор Института дистанционного образования Сергей Толстогузов.

Конкурс грантов проходил этим летом в рамках реализации приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации". Из 77 заявок, поступивших на конкурс по лоту "Создание регионального центра компетенций в области онлайн-обучения", победителями были признаны только 10.