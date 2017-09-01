В Тюмени обучат наставников для трудных подростков

Программа обучения наставников для социального проекта "Шанс" стартует 2 сентября в тюменском коворкинге "Моя территория". Участники будут учиться работать с трудными подростками, чтобы затем стать для них хорошими наставниками.

Как пишет газета "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь", сегодня на участие в проекте заявилось 40 человек, среди них: политики, менеджеры, руководители молодежных сообществ. Большинство участников не имеет психологического или педагогического образования. Именно поэтому им необходимо пройти образовательный курс, который даст базовые знания об эффективном наставничестве.

В течение месяца наставники будут участвовать в мастер-классах, тренингах, мозговых штурмах, ролевых играх и дискуссиях. Вести занятия по авторской программе будет Елена Чеканова, педагог-психолог, психолог-консультант, член Российской ассоциации арт-терапевтов.

Напомним, социальный проект "Шанс" в этом году реализуется в городе второй раз. Проект призван помочь в социализации детям, которые стоят на внутришкольном учете, и показать им позитивный путь собственной реализации. Участники-школьники проходят программу "Наставничество" — каждый из них получает наставника в лице руководителя какого-либо городского сообщества. Вместе с новыми друзьями дети придумывают идеи мероприятий, активно включаются в работу и проводят вместе время.