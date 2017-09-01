Тюменские молодожены очарованы советской романтикой

Ресторанно-гостиничный комплекс-музей "Дом пионеров" - уникальное место для проведения свадьбы на лоне природы, с комфортными условиями, сервисом и развлечениями. За лето здесь провели торжество для пяти новобрачных пар, теперь готовятся к осеннему свадебному сезону.

"Место привлекательно, в первую очередь, возможностью провести замечательную фотосессию не только в природных интерьерах, но и в стиле СССР, с атрибутикой тех времен. А если запланирована свадьба в советском стиле, то у нас можно развернуться "наполную", - считает заместитель директора "Дома пионеров" Эристо Папиашвили.

На территории комплекса есть все необходимое для проведения главного для молодоженов праздника. В ресторане "Столичном" смогут разместиться до 60 гостей. В меню – русская и европейская кухня, зал оформлен в классическом стиле.

На свадебный сезон 2017 года "Дом пионеров" приготовил немало приятных сюрпризов для молодоженов. Так, при заказе банкета пара получает в подарок свадебный каравай, ночь в номере категории "Люкс", возможность размещения своих гостей со скидкой, а также возможность насладиться спа-отдыхом: посетить бассейн, финскую сауну и сказочный турецкий хамам.

"Природа потрясающая, особенно вид на озеро. Мне кажется, мы сделали там тысячу фотографий с разных ракурсов. Огромную благодарность хотим выразить повару и работникам ресторана. Все очень вкусно и здорово, жаль, что не все попробовала, оказывается, на собственной свадьбе много съесть не получается", - поделилась впечатлениями невеста Лилия Подкорытова.

Молодожены планируют вернуться в "Дом пионеров" не только на годовщину свадьбы, но и чтобы просто хорошо провести время.

Добавим, для комфортного размещения гостей в гостиничном комплексе имеется 26 номеров различных категорий, оформленных в классическом стиле. А чтобы не скучали самые маленькие гости, всегда открыта детская комната.