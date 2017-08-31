Тюменские образовательные учреждения полностью укомплектованы педагогическими кадрами

Образовательные организации региона укомплектованы педагогическими кадрами на 100%. В новом учебном году приступят к работе более 400 молодых педагогов. Все они — выпускники педагогических специальностей.
Как отмечают в пресс-службе губернатора Тюменской области, каждый третий педагог в образовательных учреждениях региона в возрасте до 35 лет. Средний возраст учителей — 41 год.
В регионе несколько лет действует система мер по привлечению, закреплению и поддержке молодых учителей. Это возмещение расходов за найм жилья преподавателям в возрасте до 35 лет, предоставление ведомственных квартир из муниципального фонда, 100%-ное возмещение расходов на оплату коммунальных услуг для сельских педагогов.
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