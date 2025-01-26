Педагоги Тюмени презентовали собственный методический сборник

Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Методическое пособие по обобщению результатов опыта профессиональной деятельности городских педагогов презентовали в Штабе общественной поддержки в Тюмени. Авторы издания - руководители школ, детских садов, учителя и воспитатели, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Член Общественной палаты Тюменской области, директор школы № 70, Народный учитель РФ Лидия Русакова высоко оценила работу своих коллег. Она уже ознакомилась с изданием и порекомендовала это сделать всем руководителям школ, детсадов и их заместителям. "Здесь собран опыт страны и Тюмени, и все это представлено в очень точных формулировках", - поделилась Лидия Русакова.

Важность создания такого пособия подчеркнул первый заместитель председателя Тюменской облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России", региональный координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов.

"Как педагог с 15-летним стажем я понимаю, что была проведена значимая работа. Мне тоже доводилось составлять методические пособия, они необходимы для развития педагогов, особенно молодых. Желаю вам дальнейших успехов в вашем деле", - сказал он и вручил авторам благодарности "Единой России" и памятные подарки.

К 1 сентября все педагогические коллективы города должны получить это издание в подарок, считает заведующая детсадом № 50 Тюмени, председатель общественного совета парпроекта "Новая школа" в регионе, депутат гордумы Екатерина Вешкурцева.

"Как руководитель образовательного учреждения понимаю, какие усилия были затрачены. Ваш колоссальный труд войдет в историю тюменского образования", - подчеркнула она.