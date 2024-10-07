Тюменским учителям в правительстве региона вручили награды

Торжественный прием лучших педагогов региона, посвященный международному Дню учителя, состоялся 7 октября в правительстве Тюменской области, поздравления с прошедшим профессиональных праздником и награды учителя получили от губернатора Александра Моора.

"Вы достойно представляете наш регион, прославляя Тюменскую область, и уверенно ведете к значимым достижениям в интеллектуальных и творческих состязаниях своих учеников", - обратился к собравшимся Александр Моор.

В числе участников приема - учитель начальных классов гимназии №5 города Тюмени Анастасия Камитова, которая стала призером Всероссийского конкурса "Первый учитель", она удостоена Благодарственного письма губернатора Тюменской области.

"Благодаря поддержке губернатора и правительства Тюменской области региональная система образования постоянно меняется в лучшую сторону. Я уверена, что тюменские учителя – лучшие в стране. Наше педагогическое сообщество отличается взаимовыручкой и профессионализмом", – уверена Камитова.

По ее словам, самое главное в профессии на все времена – это любовь и уважение к детям, справедливость и честность. "Конечно, современные технологии должны применяться в нашей работе, но в первую очередь – человечность", – уверена тюменская учительница.