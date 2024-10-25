Елена Бойко: программа по развитию образования в Тюмени результативна

В Тюмени активно развивается система дошкольного и школьного образования, численность детей растет — мест в образовательных организациях города также становится больше, а потребность в яслях и вовсе полностью обеспечена. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по социальному развитию в Тюменской городской думе при рассмотрении вопроса о реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Тюмени на 2021-2026 годы".

Директор департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина в своем докладе отметила, что по данным на этот год в городе работают 64 общеобразовательных учреждения различного вида собственности, в том числе 57 муниципальных, в них обучаются более 145 тысяч школьников. Около 61 детсадовцев посещают дошкольные учреждения, в том числе около 12,2 тысячи детей младше 3 лет — места в яслях есть для всех желающих. В 2023 году в ЖК "Ново-Патрушево", микрорайонах "Ямальский-3", "Плеханово" и "Тура" открыты большие школы в целом на 5,5 тысячи мест. Финансовое обеспечение отрасли "Образование" в 2023 году было запланировано в размере 21 миллиарда рублей, по факту было израсходовано 96,1 процента от указанной суммы.

В докладе было отмечено, что, доля учителей младше 35 лет в школах города в 2023 году достигла почти 33 процентов. Председатель постоянной комиссии по социальному развитию думы Елена Бойко поинтересовалась, какая работа проводится с молодыми специалистами по адаптации в профессии. В администрации города пояснили, что за специалистами закрепляют наставников, готовых помочь советом, а также организуют обучающие мероприятия по повышению квалификации.

"Образовательные учреждения строятся и ремонтируются не только в новых микрорайонах, но и в районах старой застройки. И это важно, потому что все ребята, независимо от места жительства, имеют равные права на обучение в комфортных условиях. Считаю, что муниципальная программа по развитию образования в областном центре результативна. Помимо вышеназванных, в ней оценивают такие показатели, как участие детей в школьных олимпиадах и волонтерской деятельности, доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, доля учителей в возрасте до 35 лет", - резюмировала рассмотрение вопроса на свой странице в соцсети председатель профильной комиссии Елена Бойко.