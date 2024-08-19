Тюменские педагоги зарабатывают больше своих коллег в России

По данным Росстата, за первый квартал 2024 года в Тюменской области 4 тыс. 686 вакансий в сфере образования. Педагоги региона получают выше среднего по России, уровень их зарплат на третьем месте в УрФО.

Средняя зарплата для школьных учителей в России составляет 58,1 тыс. рублей, без учета выплат за классное руководство - 5000 рублей. В Тюменской области преподаватели в среднем зарабатывали 62 тыс. рублей. Традиционно лидируют ЯНАО и ХМАО-Югра, где платили 133,1 тыс. и 87,7 тыс. рублей соответственно. В Свердловской области — 58,8 тыс., в Челябинской — 49 тыс., в Курганской — 44,8 тыс. рублей.

Педагоги дополнительного образования в Тюменской области в среднем получали 57,5 тыс. рублей, в России — 56,5 тыс. рублей. Зарплаты в Уральском федеральном округе для данных специалистов варьируются от 44,2 тыс. до 141,3 тыс. рублей.

Российские воспитатели в среднем зарабатывали почти 50 тыс. рублей, в УрФО — от 39,6 тыс. до 113,9 тыс. В Тюменской области средняя зарплата составила 57,7 тыс. руб.

Преподавателям учреждений среднего профобразования в УрФО платили 45,5 тыс. - 132,7 тыс. рублей. В Тюменской области — 61,3 тыс. руб., в России — почти 56 тыс. руб.

Исключение составляет статистика по доходам преподавателей вузов. В Тюменской области специалисты получали 110,6 тыс. рублей, в среднем по России — 121,3 тыс. руб. В УрФО самый низкий показатель оказался в Челябинской области — 94,6 тыс. Самый высокий из представленных — в ХМАО-Югре (168,6 тыс. руб.), сообщает Вслух.ру.