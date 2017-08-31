В тюменских библиотеках отведут месяц для забывчивых читателей

С 1 по 30 сентября во всех библиотеках централизованной библиотечной системы Тюмени пройдет месяц забывчивого читателя.

"Каждому предоставляется возможность сдать просроченные книги без нареканий со стороны сотрудников библиотек. Проверьте свою домашнюю книжную коллекцию — нет ли там экземпляров со штампом, верным признаком библиотечной книги", — говорят сотрудники ЦГБС.

Возвращение книги можно при необходимости поручить другому человеку — другу, родственнику или доброму соседу. Сдать книгу можно в любую городскую библиотеку, которая находится поблизости от вас. Если книга потеряна или испорчена по неосторожности, то можно вернуть другую, равноценную по содержанию и стоимости.

Фото: группа "Библиотека на Червишевском тракте г.Тюмень" / vk.com