Учебники царской России покажут тоболякам и гостям города

В читальном зале Научной библиотеки Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника можно увидеть учебные книги разных отраслей. В царской России система народного образования имела статус государственной службы, а учителя были государственными служащими.
Лучший подход в обучении – образность, где все объясняется на конкретном предметном примере. В этом аспекте интересны дореволюционные учебники Андрея Петровича Киселева (1852-1940).
В фонде Научной библиотеки Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника хранятся "Элементарная геометрия" (1906 г.), "Алгебра" (1915 г.) и "Физика" (1917 г.) "со многими упражнениями и задачами".
Научная библиотека Тобольского музея-заповедника изобилует учебной литературой разных наук для обучения и воспитания детей.
Изучение дореволюционной книжной учебной культуры позволяет проследить аспекты развития истории образования и воспитания в Российской империи.
По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.
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