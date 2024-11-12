"Азбука добра" в Тюмени исполнила желания более тысячи пенсионеров

Команда проекта "Азбука добра" подвела итоги ежегодной благотворительного проекта, который состоялся с 15 сентября по 15 в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой!".

Месяц желающие выбирали подарки из списка пожеланий, опубликованного на портале "Старшее поколение", и передавали необходимые предметы в пункт приема (Карла Маркса, 123), волонтеры доставляли их адресатам. Таким образом более тысячи пожилых людей получили в подарок желаемое – мелкую и крупную бытовую технику, текстильные принадлежности, одежду, обувь, медицинские приборы, продуктовые наборы, помощь в быту и т.п.

"Азбука добра" ведет свою работу уже четырнадцатый год и реализуется Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации совместно с Тюменским благотворительным фондом "Старшее поколение". Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Особые слова признательности организаторы выражают единомышленникам – благотворителям и партнерам марафона, которые помогли сделать людей старшего поколения счастливее: Компания "НОВАТЭК", ООО "Корпорация СТС", АО "Мессояханефтегаз", ООО "Газпромнефть-Ямал", ООО "Газпромнефть-Развитие", Розничная сеть "Магнит", ООО "Тюменское экологическое объединение", Тюменский драматический театр, школы №№5, 22 и 94.