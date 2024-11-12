ЮТэйр увеличивает количество рейсов в Сочи из Тюмени и Сургута

К открытию горнолыжного сезона Utair вводит дополнительные рейсы в Сочи из Тюмени и Сургута, сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 12 ноября самолеты Utair из Тюмени в Сочи самолеты будут летать три раза в неделю — по вторникам, субботам и

воскресеньям. С 18 ноября увеличится число рейсов в Сочи из Сургута до 4 раз в неделю — по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Вылет из Тюмени — в 07:05, из Сочи — в 10:20. Время в пути — 4 часа 15 минут. Вылет из Сургута — в 09:10, из Сочи — в 13:10. Время в пути — 5 часов (время указано местное для аэропортов)