ЮТэйр увеличивает количество рейсов в Сочи из Тюмени и Сургута

К открытию горнолыжного сезона Utair вводит дополнительные рейсы в Сочи из Тюмени и Сургута, сообщает пресс-служба авиакомпании.
С 12 ноября самолеты Utair из Тюмени в Сочи самолеты будут летать три раза в неделю — по вторникам, субботам и
воскресеньям. С 18 ноября увеличится число рейсов в Сочи из Сургута до 4 раз в неделю — по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.
Вылет из Тюмени — в 07:05, из Сочи — в 10:20. Время в пути — 4 часа 15 минут. Вылет из Сургута — в 09:10, из Сочи — в 13:10. Время в пути — 5 часов (время указано местное для аэропортов)
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