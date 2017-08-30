Тюменское отделение ОНФ выступило инициатором проекта по медиаобразованию школьников

В Тюменской области завершился первый этап пилотного проекта по развитию медиаобразования. Его инициатором выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта.

В течение двух месяцев ученики пяти школ Тюмени проходили обучение, в рамках которого познакомились с профессией журналиста, изучили основы работы средств массовой информации, обсудили вопросы интернет-безопасности, а также получили практические навыки, которые позволят им в дальнейшем участвовать в создании и развитии школьных медийных ресурсов.

"Этот проект позволяет решить сразу несколько задач, связанных с образовательными и воспитательными процессами. Благодаря развитию медиаобразования мы повышаем информированность школьного сообщества по разным вопросам, учим школьников не только правильно воспринимать информацию, фильтровать источники, выделять главное из большого потока, но и даем возможность им самим участвовать в процессе создания и распространения новостей на базе школьных СМИ. Через повышение медиаграмотности детей, педагогов и родителей мы, в том числе, решаем проблемы информационной безопасности", – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, инициатор проекта, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Образовательные курсы для школьников в рамках первого этапа включали в себя профориентационные мероприятия, теоретические и практические занятия, экскурсии, творческие задания, встречи с различными спикерами. В проведении уроков участвовали практикующие журналисты, сотрудники пресс-служб, в том числе государственных структур, преподаватели Тюменского областного государственного института развития регионального образования при поддержке ОНФ и правительства Тюменской области.

"Проект вызвал живой интерес как у школьников, так и у педагогов, руководителей образовательных учреждений. По итогам первого этапа организаторы выработали ряд рекомендаций и изменений в программу. В дальнейшем планируется расширить список школ и участников. Так, второй этап предполагает проведение курсов как для учащихся, так и для учителей. Занятия будут проводиться для представителей школ, где уже существуют собственные медиаресурсы, а также для тех образовательных учреждений, где нет школьных СМИ или они только начинают появляться. Во втором этапе планируется более активное участие преподавателей Тюменского государственного университета", – добавил Пересторонин.