Тюменцев приглашают на выставку местных художников

Живописные полотна тюменских художников представлены на выставке "Такая разная Тюмень" в информационно-библиотечном центре ТюмГУ по адресу улица Семакова, 18, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

"По моим наблюдениям, художники чаще пишут тихую, уютную, а не современную Тюмень, поскольку старые кварталы живописнее, интереснее по своим силуэтам и пластике. В пространстве неба и зелени, снега и ненастья они смотрятся индивидуальнее и гармоничнее, чем типовая застройка микрорайонов города", — отмечает куратор выставки, старший научный сотрудник Тюменского музейно-просветительского объединения Людмила Овсянкина.

Посетители увидят картины профессиональных живописцев: Александра Мурычева, Юрия Юдина, Бориса Паромова, Остапа Шруба, Василия Самбурова, Анатолия Седова, Юрия Рыбьякова, а также самодеятельных художников — Евгения Жукова, Александра Мальцева, Леонида Коробейникова. Выставка завершится 1 октября. Вход свободный.