Летняя театральная школа в Тюмени устроила массовый показ для зрителей

Перфоманс восьмой "Летней театральной школы" Никиты Бетехтина впервые состоялся в Тюмени 13 августа. В показе участвовали сто человек, пишет "Мой портал".

Большая часть учеников не являются профессиональными актёрами и это был их первый опыт публичных выступлений.

На занятиях "Школы" с 5 по 13 августа участники работали с мышечными зажимами, узнавали основы импровизации и публичных выступлений, учились взаимодействовать с партнёром и многое другое. На сцене МТЦ "Космос" участники школы показывали перфоманс на тему "Здесь и сейчас".

Режиссёр постановки и театральной школы Никита Бетехтин рассказывает, что спектакль "собран из ощущения нашего города: из случайных разговоров горожан, из наших ассоциаций, которые мы будем искать на улицах родного города, из радиоволн и новостей интернета, из переписок с друзьями и коллегами".

На деле же горожане увидели часть упражнений из актёрских тренингов, которые выполняли ученики на протяжении всего обучения.

Бетехтин говорит, что, пригласив зрителей, хотел проверить перформеров и усилить эффект от упражнений. Режиссёр сожалеет, что открытия, которые происходят на тренингах, не выходят за пределы репетиционного зала, поэтому решил приоткрыть завесу тайны зрители.

"Думаю, это один из первых опытов для Тюмени, когда зрителя приглашают не на спектакль, где его будут развлекать, а в качестве свидетеля на перфоманс. Задачей пришедших было засвидетельствовать чужой опыт. К этому нужно быть готовым. У свидетелей такая же работа, как и у перформеров. И это уже другой вид коммуникации", - отметил он.

В планах у режиссёра продолжить своё исследование и постараться подключить к перфомансу и зрителя-свидетеля, но не обычным интерактивом, а так, чтобы он, даже не покидая своего кресла, испытал на себе состояние "потока", о котором пишет венгерский учёный Михай Чиксентмихайи.

Напомним, Никита Бетехтин начинал творческий путь в Тюмени и до поступления в ГИТИС руководил молодёжным театром "Буриме" (сейчас камерный театр "Солнце Сибири"). Сейчас режиссёр учится в магистратуре Школы-студии МХАТ. С 2017 года является режиссёром-педагогом образовательного проекта ГОГОЛЬ ЦЕНТРА "ГОГОЛЬ SCHOOL".