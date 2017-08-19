Прием заявок на конкурс "Моя идея" для тюменцев продлили до 3 сентября

Срок приема заявок на участие во второй волне грантового конкурса "Моя идея" в Тюменской области продлили до 3 сентября. Принять участие в конкурсе может любая команда энтузиастов, для этого нужно зарегистрировать свой социальный проект на сайте.

Организаторы напоминают, что максимальная сумма гранта на реализацию проекта – 200 000 рублей, а минимальная – 30 000 рублей. Общий грантовый фонд в этом году увеличен до 3,5 млн рублей.

В числе участников, которые поборются за грант во второй волне, - проект "Читаем тюменское". Его руководитель Ольга Аввакумова планирует впервые издать воспоминания детей сибирского писателя Ивана Истомина, наполнив их авторскими иллюстрациями и современной версткой. Также девушка хочет издать отдельную версию этой книги, отпечатанную шрифтом Брайля, пишет "Мегатюмень".

Напомним, по итогам первой волны конкурса 29 проектов получили финансовую поддержку. Среди них — иллюстрированный путеводитель по Тюмени, психологические тренинги для людей с инвалидностью, творческие занятия для детей, находящихся на длительном лечении, форум для учителей по кинопедагогике и другие.

