Участник проекта "Ты супер!" из Тобольска планирует стать оперным певцом

Тоболяк Руслан Чванько после участие в проекте "Ты супер!" на телеканале НТВ получил приглашение в школу талантливых детей и стал выступать на городских концертных площадках. В планах 14-летнего исполнителя участие в Дельфийских играх и поездка на конкурс исполнительского мастерства в Италию.

В полуфинале вокального конкурса Руслан Чванько выступал вместе с талантливыми детьми, оставшимися без попечения родителей. Мастерство юных певцов оценивали Стас Пьеха, Елка, Маргарита Суханкина и Виктор Дробыш. Звездное жюри юный тоболяк поразил исполнением классики и эстрадных произведений в академической манере.

Как рассказала бабушка юного певца Татьяна Низовских, за Руслана болели не только земляки, письма поддержки приходили от незнакомых людей из других регионов.



"Я из музыкальной семьи: петь любила мама, бабушка была солисткой в хоре. Я учусь в Детской школе искусств имени Александра Алябьева по классу аккордеона и фортепиано. Педагог Светлана Бриеско заметила мои способности к академическому вокалу, с тех пор я серьезно занимаюсь пением и надеюсь стать оперным певцом", - поделился школьник.



Телевизионный проект стал важным шагом к исполнению мечты: с участниками работали профессиональные музыкальные педагоги, продюсеры, специалисты по сценической речи. Одаренного тобольского подростка пригласили обучаться в омском интернате для талантливых детей. В планах - обучение в тюменском музыкальном училище, затем в московской консерватории. Сейчас юный тобольский вокалист много выступает на концертных площадках Тобольска и готовится к новым конкурсам, пишет ИА "Тюменская линия".

