Тюменцев приглашают на бесплатный мастер-класс по горячему батику

Бесплатный мастер-класс по горячему батику пройдет в Тюмени 25 августа в 19:00 в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Участники смогут погрузиться в атмосферу Индонезии и научатся делать уникальные украшения.
Мастер-класс для всех желающих проведет Валерия Раздорская. Она расскажет интересные факты о батике и Индонезии, покажет, на что нужно обратить внимание, а затем поможет участникам создать свой собственный рисунок.
Батик — это ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов, традиционное индонезийское творчество. Рисунок обводится четкими границами, которые получаются с помощью специального закрепителя, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".
Мероприятие проходит в рамках "Коворкинг тура", во время которого тюменцы могут узнать больше о культуре разных стран. Уже прошли встречи, посвященные Японии и Израилю. В начале августа гости площадки делали своими руками украшения в технике Казанши, а на второй встрече семья путешественников поделились опытом жизни в Израиле.
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