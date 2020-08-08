В тюменских ссузах появятся коворкинг-зоны

Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса 12 августа запускает монтаж коворкинг-зоны в рамках проекта "Точка". Строительство коворкингов включает в себя установку современной и удобной мебели, пуфиков для отдыха и USB-розеток, маркерное покрытие и фотообои.

В мае этого года Студенческий совет Тюменской области объявил конкурс "Точка", где студенты боролись за установку коворкингов в их учебном заведении. Необходимо было снять видео и рассказать, для чего им нужна зона неформального общения и работы. Победители конкурса определились благодаря онлайн-голосованию. В результате голосования победили 3 ссуза Тюмени и 2 – Тобольска. Это колледж цифровых и педагогических технологий, Тобольский медицинский колледж, Многопрофильный колледж ТИУ, Тобольский многопрофильный техникум и Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса. В августе состоится ремонт и обустройство коворкинг-зон, а на сентябрь запланировано торжественное открытие.

По словам Радика Хуснутдинова, руководителя проекта "Точка" и члена Студсовета Тюменской области, такой проект был задуман им, когда он сам учился в колледже, и сейчас он рад, что у студентов появится место для общения и внеучебной деятельности. Коворкинги, как задумали организаторы, послужат для студентов местом проведения досуга, а также смогут стать пространством для организации внеучебных мероприятий, сборов активистов ссуза и студенческих сообществ, пишет "Мегатюмень".