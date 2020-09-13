В Многопрофильном колледже ТИУ откроют коворкинг-зону для студентов

11:26 13 сентября 2020
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pixabay.com

Коворкинг-зона появится в Многопрофильном колледже ТИУ. Ее официальное открытие состоится 17 сентября в рамках проекта "Точка". В пространстве студенты смогут проводить встречи студенческих сообществ, мероприятия, а также использовать его для самостоятельной работы.

Монтаж ковокинг-зоны уже завершен. Ее оборудовали удобной и современной мебелью, установили USB-розетки, украсили фотообоями, есть маркерное покрытие. В августе завершили ремонт таких пространств в трех ссузах Тюмени, а в сентябре предстоит смонтировать коворкинг в двух учебных заведениях Тобольска.

"Мы планируем торжественно открыть все пространства, подарить подарки студентам и провести мероприятия от Студсовета для учащихся", ‒ рассказал руководитель проекта и член Студсовета Тюменской области Радик Хуснутдинов.

Конкурс "Точка" прошел в мае этого года. Команды студентов снимали видео, в котором рассказывали, зачем им нужен коворкинг, а затем участвовали в онлайн-голосовании. Победителями конкурса стали пять учреждений: Колледж цифровых и педагогических технологий, Тобольский медицинский колледж, Многопрофильный колледж ТИУ, Тобольский многопрофильный техникум и Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Теги: коворкинг , конкурс , ссузы , студенты
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