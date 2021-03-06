Первый коворкинг для самозанятых педагогов планируют открыть в Тюменской области

Современное коворкинг-пространство для самозанятых "ДОМуЛЕСА" откроют в селе Луговое Тюменской области. Проект получил государственную финансовую поддержку по программе "Микрозайм для Самозанятых".

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, основные принципы коворкинга - территориальная доступность, семейно-ориентированный спектр услуг, "успех каждого ребенка".На первом этаже своего большого дома автор проекта организует проведение кружков и занятий для детей и их родителей.

"Мы живем в новом районе села Луговое. Рядом застраиваются территории села Кулаково. Сейчас жители не могут получать качественные услуги в сфере дополнительного образования и досуга. Кружки и секции робототехники, программирования, скорочтения есть в Тюмени и всех более обжитых районах области. Не у всех есть возможность возить туда ребенка", - отмечает Константин.

Другая его идея - построить еще один дом, который будет отвечать всем требованиям безопасности и комфорта и сдавать эту площадь для самозанятых репетиторов, тренеров, которые хотят вести кружки и занятия для детей и их родителей.

В Фонде микрофинансирования Тюменской области отмечают, что самозанятые могут подать заявку на получение льготного микрозайма уже в день регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход.