В тюменских ссузах появятся коворкинг-зоны

В пяти ссузах Тюменской области к началу учебного года оборудуют коворкинг-зоны. Это стало возможным благодаря участию студентов в проекте "Точка".

Более 2000 человек приняли участие в онлайн-голосовании, в ходе которого определили лидеров конкурса. Свою оценку дали и эксперты жюри. В итоге коворкинги от Студсовета решили создать в пять учебных заведениях региона: Колледже цифровых и педагогических технологий, Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова, Многопрофильном колледже ТИУ, Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса (корпус на ул. Малиновского, 7), и Тобольском многопрофильном техникуме.

Конкурс "Точка" проходил для студентов ссузов Тюменской области в течение мая, командам от колледжей и техникумов предлагалось побороться за создание коворкинг-зоны в своем учебном корпусе. Участники должны были заручиться поддержкой администрации учебного заведения, подготовить ролик о будущем коворкинге, выиграть в онлайн-голосовании и впечатлить экспертное жюри, пишет "Мегатюмень".

Коврокинг-зоны планируется оборудовать в течение лета, а уже в сентябре студенты колледжей и техникумов смогут воспользоваться новыми зонами для внеучебной деятельности. Дизайн-проекты будут разрабатываться с учетом особенностей каждого учебного заведения. Победители конкурса смогут внести свои идеи и предложения в дизайн-проект.

"В новой зоне хочется увидеть удобный диван, чтобы можно было на нем работать и обсуждать идеи. А также мы хотим создать там книгообменник", - поделилась победительница проекта, студента КЦПТ Анастасия Алексеенко.