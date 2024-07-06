В "Улетной точке" на Цветном бульваре можно сыграть в шахматы и посмотреть кино

"Улетный каток" на Цветном бульваре переформатировали в молодежное пространство "Улетная точка".

Как рассказал начальник отдела молодежной политики городского департамента по спорту и молодежной политике Кэйн Аликин, в новый проект вошли такие резиденты как "Отряды мэра", "Движение первых", молодежный центр "Дзержинец" и другие объединения. Также проводит свои мероприятия молодежная администрация Тюмени. В пространстве представлены наработки и проекты ее членов. Это выставка детских работ "Юный художник 2.0", фотовыставка члена молодежи Анны Миркиной, посвященная проекту "Летать легко", который ориентирован на людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Также в "Улетной точке" действует кафе и летний кинотеатр от партнера Tele2. В ближайшее время здесь появится стол для настольного тенниса.

Из ближайших крупных событий, к которым готовятся в молодежном пространстве, — День города, празднование которого состоится 27 июля. К событию хотят привлечь разных резидентов "Улетной точки" и музыкальных исполнителей, творческих коллективов. Возможно, в этот день горожане смогут поиграть в настольные игры.

Ожидается, что "Улетная точка" проработает до конца лета. Возрастное ограничение: 6+.

"Улетная точка" находится по адресу: ул. Герцена, 63/1, сообщает Тюменская линия.