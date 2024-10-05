В тюменском "Роднике" проходят реабилитацию дети из других регионов

В 2024 году в "Роднике" прошли реабилитацию 1700 детей с инвалидностью в сопровождении родителей, их них около 40 семей из ХМАО, ЯНАО, Курганской области и др. Здесь собраны современные методы реабилитации и абилитации детей с различными нарушениями здоровья: нервной, костно-мышечной системы, задержкой психоречевого развития, сахарным диабетом, расстройствами аутистического спектра, нарушениями речи и иных. Дети могут пройти медицинскую, психолого-педагогическую и другие виды реабилитации в одном месте.

За 25 лет в центре создана мощная реабилитационная база и выработана устойчивая инклюзивная культура. Это не только физическая доступность всего, что есть в "Роднике": доступная среда, включая специализированные уличные площадки, лифты, спецподъемники и др. Это в главной степени доброжелательная атмосфера и внутренняя готовность специалистов центра к работе с особыми детьми — адаптация образовательных программ, подготовка педагогов.



"Штат "Родника" укомплектован детским врачом-эндокринологом, неврологом, — комментирует руководитель центра Елена Шмакова. — При этом мы практикуем ненавязчивую реабилитацию. Все устроено так, что ребенок не замечает, что за ним наблюдают, а реабилитационные мероприятия встроены в процесс".

Для каждого ребенка специалисты подбирают индивидуальный комплекс занятий и процедур: аппаратная физиотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия, лечебная физкультура, массаж, водолечение, грязелечение, спелеотерапия. С детьми работают психологи, логопеды, социальные педагоги, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели по АФК и др. специалисты.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).