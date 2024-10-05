Футбольный клуб "Тюмень" в октябре проведет 5 матчей

ФК "Тюмень" одержал две победы в 13 встречах. Но есть шансы выровнять положение и порадовать фанатов в ближайший месяц. Четыре игры пройдут на домашнем стадионе, и поддержка болельщиков должна помочь футболистам.

Уже сегодня, 5 октября, в рамках МЕЛБЕТ-Первой лиги тюменцы сыграют с "КАМАЗОМ" из Набережных Челнов. На стадионе "Геолог" стартовый свисток прозвучит в 19:00. Оппоненты нашего клуба располагаются на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.

12 октября игроки отправятся в соседний Екатеринбург, где сразятся с "Уралом". В прошлом сезоне эта команда играла в Российской Премьер-Лиге. Сейчас подопечные Евгения Аверьянова занимают третью позицию в чемпионате и точно попытаются вернутся в высшую лигу уже в следующем сезоне.

После этого ФК "Тюмень" продолжит путешествие в пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. В областную столицу из Владикавказа приедет "Алания". В предыдущем раунде турнира наша команда одолела коллектив из Челябинска со счетом 2:0, а "Алания" не без проблем прошла медиафутбольный клуб "Амкал".

19 октября в Тюмень прибудет легендарный московский "Торпедо". На текущий момент команда закрепилась на втором месте в турнирной таблице и точно поучаствует в розыгрыше титула и путевки на повышение.

Завершат месяц тюменские футболисты встречей с "Енисеем" из Красноярска. Игра состоится 26 октября. Коллектив идет на 9 месте в турнирной таблице и за последние пять матчей в лиге по два раза выиграл и проиграл, единожды сыграв вничью, сообщает Тюменская область сегодня.