НДФЛ с процентного дохода придется уплатить тюменцам

В управлении ФНС России по Тюменской области рассказали о порядке расчета налога на доходы физлиц с процентного дохода.

Его впервые придется уплатить с доходных банковских вкладов. Сведения о суммах процентов, которые уже выплачены, финорганизации предоставили налоговикам до 1 февраля.

"Для целей налогообложения учитывается процентный доход, полученный как резидентами Российской Федерации, так и нерезидентами, по всем вкладам, остаткам на счетах в банках, находящихся на территории РФ. При исчислении НДФЛ не учитываются проценты по рублевым вкладам в банках на территории РФ, процентная ставка по которым в течение всего календарного года составляет не более 1 % годовых и по счетам эскроу", - уточнили в региональном управлении ФНС России.

Налог уплачивается с совокупного процентного дохода по вкладам, выплаченного физлицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода - на 2023 год он составил 150 тыс. рублей. Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Центрального банка РФ из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в налоговом периоде, сообщает Тюменская линия.