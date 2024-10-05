Какими работами заняться на даче в октябре

В октябре проводятся завершающие садовые работы. Опытная дачница Нина Осадчих рассказала, что нужно успеть сделать на приусадебном участке.

– В этом месяце срезают капусту, которой, как известно, небольшой морозец не страшен. Но долго держать ее на грядке нельзя – если кочан промерзнет изнутри, он начнет гнить, – говорит Осадчих.

Также в октябре дачники высаживают озимый чеснок. Его нужно успеть воткнуть в землю до 20-го числа.

Еще одно важное дело – подготовка теплицы к земле. После того, как все плоды убраны, следует выдернуть растения с корнем и перекопать землю, добавив в нее удобрения, сообщает Мегатюмень.