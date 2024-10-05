Тюменские учителя рассказали, чем поразили их ученики

5 октября, в День учителя, в сети появился ролик, где педагоги из школ и техникума делятся историями и размышлениями о роли учеников в их профессии. Видеоролик можно увидеть в сообществе ВКонтакте "Киберпатруль Тюменской области".

В VK клипе педагоги рассказывают, чему научились у своих учеников, делятся мудрыми фразами и мыслями, которые их поразили. Также они размышляют о том, является ли преподавание для каждого из них профессией или призванием, сообщает КП-Тюмень.

Марго Каберти, учитель начальных классов в МАОУ гимназии №16, член совета молодых педагогов города Тюмени, поделилась своими впечатлениями о том, как каждый день узнает что-то новое от своих учеников. По ее словам, дети часто рассказывают ей о популярных блогерах, о последних мировых событиях и о модных фразах. Она также замечает, что ребята обладают высокой эмпатией и способностью сопереживать.

— Однажды в нашем классе на полу появилась радуга. Она отражалась в окне, и одна из учениц сказала: "Осторожно, не наступите на радугу!". Меня очень тронуло такое бережное отношение к окружающему миру. Ведь радуга — это всего лишь красивое природное явление, которое не исчезнет, если на него наступить. Но такой трепет перед красотой меня очень порадовал, — поделилась Марго.

Учитель 1-ой категории, педагог по игровым технологиям "Тюменского колледжа производственных и социальных технологий" Марзаганова Аза рассказала, что работая с детьми и студентами, она всегда стремится быть собой. Ее восхищает открытость и смелость молодых людей, которые не боятся принимать решения и выражать свои мысли. По словам Азы, когда человек взрослеет, он начинает ставить перед собой барьеры, но у детей таких преград нет. Именно поэтому многие вещи даются им проще.

Екатерина Мокина, учитель начальных классов в МАОУ гимназии №16, член совета молодых педагогов города Тюмени отметила, что, несмотря на то, что знает своих учеников уже два года, каждый день открывает для нее новые грани их характера.