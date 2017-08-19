В посёлке Молодежный Тюменской области появится долгожданная школа

В центре посёлка Молодежный Тюменского района построят школу на 500 мест. Это стало возможным благодаря совместным усилиям общественников, губернатора региона Владимира Якушева и муниципальных властей.

Школу жители посёлка Молодежный ждали уже давно, однако оптимально подходящий по площади, расположению и инфраструктуре участок находится в собственности частного лица, что замедляло процесс.

Проблему взял на контроль лично губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Активное участие в решение вопроса принимали представители Общероссийского народного фронта, в частности, сопредседатель тюменского регионального отделения ОНФ Ольга Ройтблат. Также в мае встречу с главой Тюменского района Светланой Ивановой и с представителем инициативной группы жителей поселка Молодежного провёл сопредседатель организации Александр Пересторонин.

В результате совместной работы было найдено удовлетворяющее все стороны решение. Владимир Якушев дал департаменту имущественных отношений Тюменской области поручение по обмену земельного участка, принадлежащего частному лицу, на равноценный. Параллельно начата разработка проектно-сметной документации для здания школы на 500 мест в центре микрорайона Молодежный.

Сегодня на территории Тюменского района при участии правительства области реализуется 15 инвестиционных проектов, три из которых уже стартовали и приносят позитивные плоды. В рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" масштабно производится ремонт автодорог общего пользования. Всё это свидетельствует о позитивной динамике развития муниципального образования.