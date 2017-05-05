В поселке Молодежном Тюменского района планируют построить новые очистные сооружения

Администрация Тюменского района прорабатывает вопрос строительства новых очистных сооружений в населенном пункте, которые будут обслуживать Переваловское и Успенское муниципальные образования. Потребность в новых КОСах возникла в связи с тем, что старые не справляются с нагрузкой из-за высокого уровня грунтовых вод и роста численности населения.

Информация об этом была озвучена в ходе встречи главы района Светланы Ивановой и сопредседателя Тюменского регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тюменской области Александра Пересторонина с представителем инициативной группы жителей поселка Молодежного Анатолием Смирновым.

Во время встречи обсуждались и другие, не менее важные для жизни поселка, темы. Так, в этом году в Молодежном будут решаться проблемы с водоотведением. Ведется подготовительная работа, которая позволит начать строительство дороги, однако на решение этого вопроса потребуется время.

"В связи с имеющейся необходимостью принято решение о переоформлении некоторых участков частных земель в муниципальную собственность. Только на ведение переговоров с владельцами ушло около двух лет. Такая договоренность позволит продлить Центральный бульвар. Сейчас предварительная работа близка к завершению. После утверждения проектно-сметных документов и государственной экспертизы дорога будет построена", - заверила Светлана Иванова.

Наконец, в Молодежном с нетерпением ждут строительства школы. Районные власти принципиально настроены на положительное решение этой проблемы. Сейчас с губернатором и правительством Тюменской области согласовываются несколько вариантов. Жителей поселка обязательно будут держать в курсе развития событий.

По словам сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Александра Пересторонина, Молодежный оправдывает свое название – это развивающийся и перспективный поселок, в котором проживает много молодых семей, заботящихся о своем будущем.

"Безусловно, активная позиция граждан сыграет большую роль в решении любых проблем, касающихся развития и благоустройства поселка. Вопросы, заданные представителем инициативной группы, по-настоящему актуальны для населения, диалог прошел конструктивно, власти района дали исчерпывающую информацию по каждому пункту и доведут работу до логического завершения", - подытожил он.

Отметим, в ближайшее время состоится общее собрание жителей Молодежного, на котором власти должны озвучить принятые решения, представить этапы развития поселка, рассказать о ходе работ.