У тюменцев соберут пятнадцать видов вторсырья

19 августа в Тюмени пройдет самая массовая в истории регионального раздельного сбора отходов акция. Горожане смогут сдать на переработку и благотворительность пятнадцать видов вторсырья в шести точках:

– 9.30–10.30 — сквер Болгаро-Советской дружбы (район Дома обороны).

Принимают:

– стекло: баночное, бутылочное, оконное;

– электрохлам: мелкая, средняя, крупная бытовая техника, провода, оргтехника, сотовые телефоны;

– одежду, обувь, аксессуары в отличном состоянии — вещи будут переданы на благотворительность.

– 10.00–11.00 — Заречный проезд 12а (возле магазина "Монетка").

Принимают:

– стекло: баночное, бутылочное, оконное;

– электрохлам: мелкая, средняя, крупная бытовая техника, провода, оргтехника, сотовые телефоны;

– одежду, обувь, аксессуары в отличном состоянии — вещи будут переданы на благотворительность.

– 10.30–11.30 — Малыгина, 51.

Принимают:

– стекло: баночное, бутылочное, оконное;

– электрохлам: мелкая, средняя, крупная бытовая техника, провода, оргтехника, сотовые телефоны;

– одежду, обувь, аксессуары в отличном состоянии — вещи будут переданы на благотворительность.

11.00 – 12.00 – ТРЦ "Фаворит".

Принимают:

– стекло: баночное, бутылочное, оконное;

– электрохлам: мелкая, средняя, крупная бытовая техника, провода, оргтехника, сотовые телефоны;

– пластик 1 типа (PETE). Например: ПЭТ-Бутылка (бутылки от напитков);

– пластик 2 типа (HDPE). Например: ПНД-трубы, ПНД-пленка цветная (шуршащая упаковочная пленка и мешки);

– пластик 3 типа (PVC). Например: обрезки ПВХ (панель, уголки, окна, труба, подоконники), ПВХ-натяжные потолки;

– пластик 4 типа (LDPE). Например: стретч-пленка, пупырчатая пленка, упаковочная пленка и пакеты, канистры, флаконы от бытовой химии, уличная мебель;

– пластик 5 типа (Полипропилен, PP). Например: овощные и фруктовые ящики, трубы, бочки, канистры мешкотара. НЕ принимают: изделия из полипропиленовой пленки (пакеты от круп, макарон, обертки от конфет, шоколада и другую подобную упаковку).

– пластик 6 типа (Полистирол, PS). Например: лотки для продуктов, одноразовая посуда, упаковки для яиц. НЕ принимают: изделия из вспененного полистирола (подложки для овощей и прочих продуктов, пенопласт);

– пластик 58 типа (Поликарбонад, PC). Например: бутыли для воды 19 литров.

– ABC-пластик — автобамперы, покрылки;

– макулатура (тип сырья — 21, PAP). Например: газеты, журналы, книги, картон.

– алюминий. Например: алюминиевые банки

Одежда у ТРЦ "Фаворит" не принимается.

– 11.30–12.30 — сквер "Казачьи луга" (район Лесобазы, остановка "Жилой массив").

Принимают:

– стекло: баночное, бутылочное, оконное;

– электрохлам: мелкая, средняя, крупная бытовая техника, провода, оргтехника, сотовые телефоны;

– одежду, обувь, аксессуары в отличном состоянии — вещи будут переданы на благотворительность.

– 12.00–14.00 — ЖК "Апрель", Червишевский тракт, 45.

Принимают:

– стекло: баночное, бутылочное, оконное;

– электрохлам: мелкая, средняя, крупная бытовая техника, провода, оргтехника, сотовые телефоны;

– одежду, обувь, аксессуары в отличном состоянии – вещи будут переданы на благотворительность.

Организатором акции выступает добровольческое объединение "Круговорот". Подробную информацию можно получить в официальной группе "ВКонтакте" и по телефону горячей линии (3452) 920–700.