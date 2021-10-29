В Ишиме построят завод по глубокой переработке гороха

Предприятие по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн в год построят в Тюменской области. Соглашение о реализации инвестпроекта подписали глава региона Александр Моор и генеральный директор Агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов 29 октября, сообщает пресс-служба губернатора.

"Сегодня мы дали старт одному из крупнейших инвестиционных проектов Тюменской области. В нашем регионе будет создано уникальное производство по переработке гороха, не имеющее аналогов в России. За этим проектом стоит агрохолдинг "Юбилейный" – одно из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса не только в Тюменской области, но и во всей стране", – отметил Моор.

Инвестиции компании в строительство завода "Протеинсиб" в Ишимском районе составят более 7 млрд рублей, в результате реализации проекта будет создано не менее 150 рабочих мест.

Сергей Мамонтов поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за доверие и поддержку инвестпроекта. Технология, которая будет использоваться на новом заводе, а также производимые продукты не имеют аналогов в России, подчеркнул он.

Отметим, агрохолдинг "Юбилейный" уже реализовал крупный инвестиционный проект по глубокой переработке пшеницы. "Аминосиб" сегодня производит коромовой лизин, глютен, этиловый спирт, кормовую барду, отруби и углекислоту, часть продукции идет на экспорт.