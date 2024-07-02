Тюменка сдала в экодом свою домашнюю библиотеку

Жительница Тюмени передала в экодом коллекцию из 350 книг и 70 журналов с выкройками для вязания и шитья в надежде дать домашней библиотеке, собранной несколькими поколениями, шанс на новую жизнь.

"Женщина обратилась к нам за помощью, поскольку её домашняя библиотека стала невостребованной. Она не могла просто выбросить книги, собранные с любовью, и не имела возможности самостоятельно принести их в экодом. Несмотря на отсутствие услуги экотакси, наши сотрудники, проникнувшись её просьбой, организовали группу добровольцев и помогли с вывозом", – сообщили в пресс-службе "ТЭО".

В мультицентре библиотеку рассортировали хорошо сохранившиеся экземпляры и макулатуру, раритетные издания стали ценным приобретением для рукодельниц и библиотекарей, другие хорошо сохранившиеся экземляры пошли в книгообменники экодомов Тюменской области, а не пригодные для использования отправлены на переработку.