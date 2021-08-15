Тюменцам напоминают, как сортировать мусор правильно

Встреча с экспертом на тему раздельного сбора отходов на переработку состоялась в рамках открытых лекций в "Точке кипения" в Тюмени. Руководитель местной компании по утилизации вторсырья "Миротворец" Лев Шмаков напомнил основные правила сортировки мусора.

Так, далеко не каждый пластик можно сдать под вторичное использование. Чтобы правильно отсортировать изделия из него, необходимо обратить внимание на упаковку: там должна быть маркировка в виде треугольника со стрелками, цифрой и буквами. Номера пластика идут от 1 до 7, из которых 3, 5, 6 и 7 не принимаются на переработку в Тюмени.

По словам эксперта, сдать на переработку можно пластик, который тянется, не шуршит, не рвется и не ломается, если его смять.

Чтобы сдать на переработку стекло, его нужно лишь очистить от остатков пищи и этикеток. Битое стекло также примут, а вот жестяные банки – нет. На переработку принимаются только изделия из алюминия, они не магнитятся. Макулатуру можно же сдавать любую: картон, бумагу, книги, газеты, журналы, крафтовые пакеты, пишет "Тюменская область сегодня".

Лев Шмаков отметил, что крафтовые (бумажные) пакеты не являются настолько экологичными, насколько это заявляется в рекламе. При их производстве используется большее количество воды, а также целлюлозы. Более правильно использовать многоразовую сумку или же пакет из перерабатываемого пластика.