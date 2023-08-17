Тобольский гормолзавод взял в банке 50 млн рублей на увеличение выпуска продукции

ВТБ предоставит 50 млн рублей для развития Тобольского гормолзавода, полученные средства предприятие планирует направить на увеличение объемов закупки сырья и выпуска продукции, масштабирование сбыта за счёт сотрудничества с крупными компаниями-ритейлерами, сообщает пресс-служба банка.

"Банк открыл предприятию кредитную линию в сумме 50 млн рублей на пополнение оборотных средств сроком на 12 месяцев. Финансирование осуществляется с господдержкой по "Программе 1528" Министерства сельского хозяйства Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

На предприятии с полувековой историей работает 145 специалистов, завод выпускает более 40 видов продукции из натурального местного сырья, в том числе масло и мягкий сыр. Ежедневно в цехах перерабатывают 30 тонн молока. С финансовой поддержкой объемы производства будут увеличены на 10 процентов.