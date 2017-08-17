Во Дворце Наместника в Тобольске открылась выставка памяти Григория Бочанова

Сменно-выставочный проект, посвященный 95-летию художника Григория Бочанова, открылся в конгресс-зале Дворца Наместника в Тобольске. Экспозиция будет доступна для посещения до 13 сентября.

Григорий Бочанов (1922–2012) родился в деревне Сладская Крутинского района Омской области. Его родители в 1929-1930 году были арестованы и сосланы, старший брат расстрелян, а сам Григорий был отправлен в детский дом деревни Васьюган Нарымского края. В Тобольск Григорий Бочанов приехал в 1940 году уже восемнадцатилетним юношей. В июле 1941-го был призван в армию, где прослужил до 1947 года. Проходил службу в Камчатской военно-морской флотилии, на которую возлагалась береговая охрана Тихоокеанского флота. Награжден орденом "Отечественной войны II степени", медалью "За победу над Японией", сообщили в пресс-службе Тобольского музея-заповедника.

Творческий путь Бочанова как художника начался по возвращению в Тобольск. Занимался в тобольской изостудии у Н.П. Лазутятского, в 1948 году совместно с другими художниками принял деятельное участие в организации в Тобольске мастерской. В 1952 году в городе открылась первая в послевоенное время художественная выставка. Это было крупным культурным, знаковым событием не только для художников, но и для всех горожан. С 1956 года Григорий Бочанов - член Союза Художников СССР. В 2002 году художнику присвоено звание заслуженного гражданина города Тобольска. При его непосредственном участии в городе были установлены памятники Семену Ремезову и Дмитрию Менделееву. Григорий Бочанов является лауреатом премии А.А. Дунина-Горкавича.

Произведения мастера, который всю свою жизнь и творчество посвятил изображению родного края, находятся в собраниях музеев Тюменской области, Кисловодском художественном музее, в частных коллекциях в России, Англии, США, Италии, Югославии, Польши и Германии.