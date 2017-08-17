В фильме о Тюмени снимутся журналист, жестянщик и преподаватель

Кастинги в фильм Cherchez la femme завершились. Авторы нашли подходящих кандидатов на все 15 ролей. Выбирать пришлось почти из 200 заявок, а пробы в общей сложности длились около 20 часов.



Почти 200 заявок получили авторы фильма Cherchez la femme на участие в кастингах, причем один из кандидатов намеревался приехать на съемки аж из Омска. Просмотрев все анкеты, в которых кандидаты немного рассказывали о себе, и фотографии, на собеседование пригласили около 80 человек. Претенденты на роли рассказывали стихи Пушкина и Бродского, Маяковского и Асадова, Лысикова и собственного сочинения. Пели песни и даже разыгрывали миниатюры. Многие поразили "жюри" неординарностью, непосредственностью и – самое главное – необычайным желанием помогать.



"С 12 ролями мы определились достаточно быстро, но вот с тремя главными ролями – братьями и француженкой – пришлось особенно подумать, ведь между ними должна быть химия. Именно ее искали. Очень много обсуждали, пересматривали видео, вновь встречались с претендентами", – рассказал режиссер Александр Исыпов.



Среди отобранных 15 человек профессиональных актеров нет: журналист, жестянщик, преподаватель, а, например, у пенсионерки Натальи Коробейниковой – это и вовсе уже пятнадцатая по счету освоенная "специальность". Некоторые из ребят окончили актерские курсы, участвуют в постановках местных любительских театров, организуют праздники. На этой неделе стартуют репетиции, пока артисты вживаются в образы, авторская группа объявляет набор в команду.



"В Тюмени – очень много талантов, а еще больше людей, готовых помогать в реализации проекта. Нам уже удалось найти партнеров, которые обеспечат нас всем необходимым оборудованием – это ребята из "Медиаполиса", договориться с местом для репетиций. Уже есть некоторые вещи из реквизита", – сказала продюсер картины Юлия Киселёва.



Она отметила, что в состав Cherchez la femme требуются: художник-постановщик, помощник оператора, бэкстейдж-видеограф и фотограф, ассистент гримера, помощники администратора на площадке и реквизиторы. "Неважно, есть у вас профобразование или умопомрачительный опыт. Главное – это желание внести свой вклад в общее дело", – пояснили авторы.



Предложения о помощи принимаются на почту tmn.film@gmail.com. Также можно написать в личные сообщения Юлии Киселевой. Подробности в группе "Короткометражный фильм Cherchez la femme" в соцсети "ВКонтакте".