В Тюменской области сварят пятьсот литров ухи

26 августа на территории туристического комплекса "Абалак" пройдет V региональный гастрономический фестиваль "Уха-Царица".

В программе — состязания "Ловись, рыбка!", где определят лучшего рыболова, кулинарный поединок на лучшее приготовление ухи и изготовление самой большой ухи в Сибири объемом пятьсот литров, большая концертная программа, выступления представителей бардовского движения и многое другое.

Организаторы "Ухи-Царицы" позиционирует фестиваль как семейный, поэтому там будет работать детская анимационная площадка. Для самых маленьких посетителей рыбного праздника предусмотрены игры и конкурсы, рыбалка, дискотека, караоке и мастер-классы.

Вход на фестиваль — 100 рублей, дети до 12 лет бесплатно.