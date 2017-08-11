Тюменские десантники вернулись из ямальских пожаров

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Десантники Тюменской авиабазы приняли участие в ликвидации пяти лесных пожаров, возникших на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Режим чрезвычайной ситуации там был объявлен 23 июля. Тюменские специалисты в составе 45 человек из Тобольска и Увата прибыли на помощь своим коллегам 27 июля и сразу приступили к работе.

Вертолетами их направили на ликвидацию трех возгораний в Пуровском районе — в 170, 125 и 22 километрах от города Тарко-Сале. Учитывая, что все участки являлись труднодоступными для применения техники, тушить пожары приходилось исключительно вручную, с помощью ранцевых огнетушителей и лопат. На ликвидации возгораний десантники находились круглосуточно, проживая на месте в палатках.

В начале августа к коллегам присоединились еще 15 тюменских специалистов. Фронтом их работы стали два лесных пожара в Приуральском районе.

"Выполнив поставленную перед ними цель, тюменские десантники-пожарные на днях вернулись на места и готовы приступить к охране родных тюменских лесов", — отмечают в пресс-службе областного департамента лесного комплекса.

Всего с начала пожароопасного сезона в Тюменской области зафиксировано 115 лесных пожаров общей площадью чуть более 500 га. При этом от гроз возникло только девять возгораний, все остальные связаны с человеческим фактором.