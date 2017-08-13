В Тюмени определят лучших работодателей

Лучшего работодателя определит центр занятости населения Тюмени и Тюменского района. Поучаствовать в конкурсе могут организации различных форм собственности, включая государственные и муниципальные учреждения, филиалы организаций, индивидуальные предприниматели, пишет "Комсомольская правда Тюмень".

Конкурс проводится по 8 номинациям, причем работодатель может заявиться на участие как в одной, так и в нескольких. Заявки на участие принимаются до 31 января 2018 года в центре занятости. Итоги будут подведены в марте 15 марта 2018 года.

Конкурс "Лучший работодатель" проводится с 2008 года. За это время в нем приняли участие организации всех муниципальных образований региона разной сферы деятельности: предприятия промышленности, сельского хозяйства, производства продуктов питания, транспортных, коммунальных и бытовых услуг и других.