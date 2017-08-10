Народное караоке с "Хором Турецкого" пройдет на Цветном бульваре

18 августа в 20:00 на Цветном бульваре "Хор Турецкого" устроит настоящий праздник песни. Вместе с коллективом тюменцы смогут спеть любимые песни нескольких поколений. Лучшие песни России прозвучат от женского лица – арт-группы SOPRANO Турецкого.

"Это песни о любви к Родине, семье и времени, в котором мы живем", – подчеркнул народный артист России Михаил Турецкий.

Концерт состоится в рамках празднования Дня области и станет подарком для горожан и гостей Тюмени. Вход свободный.