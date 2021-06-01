Хор народной песни "Жемчужные узоры" победил в Международном конкурсе-фестивале "Голубь мира

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Народный коллектив ветеранов хор народной песни "Жемчужные узоры" Дома культуры "Орфей" завоевал звание лауреата первой степени в Международном конкурсе-фестивале "Голубь мира".

Хор выступил в номинации "Народный вокал" с номером "Святая частица России", слова Евгения Петропавловского, музыка Сергея Трифонова.

Руководителю коллектива Надежде Пономаревой вручили благодарственное письмо за участие в конкурсе, а также силы и время, вложенные в развитие творческого потенциала своих учеников.