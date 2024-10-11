Тюменские дети споют в хоре России

Фото: Детский хор России

Юные тюменцы представят регион в Государственном Кремлевском дворце в декабре в составе Детского хора России.

Региональный отбор для участия в сводном коллективе в тысячу голосов, который состоялся на кафедре хорового дирижирования Тюменского государственного института культуры, прошли 10 учащихся детских школ искусств им. В. Знаменского, "Гармония", "Этюд" и ДШИ Тюменского государственного института культуры. Все они вошли в состав делегации от Тюменской области из 10 человек и будут принимать участие в сессиях Сводного детского хора России.

"Для региона, для наших юных вокалистов большая честь выступать в составе прославленного коллектива на главных площадках страны. Это хороший старт в музыкальной карьере ребят и высокая мотивация для развития", - отметила и.о. директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.