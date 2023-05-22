День славянской письменности и культуры в Тюмени отметят выступлениями детских и взрослых хоров

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В День славянской письменности и культуры, 24 мая, в Тюменской филармонии состоится концерт с участием хоровой капеллы филармонии, оркестра "Камерата Сибири", детских хоровых коллективов школ искусств "Этюд", "Гармония", "Лира", ДШИ им. В.В.Знаменского и Тюменского государственного института культуры, хоров Тюменской православной гимназии и президентского кадетского училища.

Жители региона могут посмотреть выступления хоров в виртуальных концертных залах региона, сообщает депкультуры ТО.

Ежегодно 24 мая во многих славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и прославляют святых Кирилла и Мефодия — создателей славянской письменности. По мнению учёных, славянская письменность была создана примерно в 863 году.

Отмечается, что начала концерта запланировано на 14:00, вход в концертный зал по приглашениям.