День славянской письменности и культуры в Тюмени отметят выступлениями детских и взрослых хоров

10:37 22 мая 2023
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Фото - https://t.me/depculture

В День славянской письменности и культуры, 24 мая, в Тюменской филармонии состоится концерт с участием хоровой капеллы филармонии, оркестра "Камерата Сибири", детских хоровых коллективов школ искусств "Этюд", "Гармония", "Лира", ДШИ им. В.В.Знаменского и Тюменского государственного института культуры, хоров Тюменской православной гимназии и президентского кадетского училища.

Жители региона могут посмотреть выступления хоров в виртуальных концертных залах региона, сообщает депкультуры ТО.

Ежегодно 24 мая во многих славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и прославляют святых Кирилла и Мефодия — создателей славянской письменности. По мнению учёных, славянская письменность была создана примерно в 863 году.

Отмечается, что начала концерта запланировано на 14:00, вход в концертный зал по приглашениям.

Теги: концерты , культура , хор
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