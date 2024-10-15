Голышмановская "Россияночка" от УрФО споет в финале хорового фестиваля

По итогам окружного этапа любительский коллектив Голышмановского центра культуры и досуга стал лауреатом I степени в номинации "Взрослые любительские хоры учреждений культуры". Руководитель хора Ирина Ларионова, концертмейстер Денис Парфенов.

"Первая поездка коллектива за пределы Тюменской области принесла нам огромный успех! Большой честью будет представлять Уральский федеральный округ в финале хорового фестиваля в Москве", – говорят исполнители.

Хор "Россияночка" создан в 2000 году в районном Дворце культуры "Юность". Миссия коллектива – сохранение и развитие русского песенного творчества. Хор регулярно проводит концерты в сёлах района, выступает на конкурсах и фестивалях. В 2017 году "Россияночке" присвоено звание народного любительского коллектива.

Также по итогам окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля студенческий фольклорный ансамбль "ЯснАросстань" Тюменского государственного института культуры (руководитель ансамбля Лилия Демина) стал лауреатом II степени в номинации "Взрослые учебные хоры", а участница ансамбля Миляуша Бегжанова награждена специальным дипломом "Лучший солист конкурса".

X Всероссийский хоровой фестиваль – крупнейший проект Всероссийского хорового общества – одно из самых масштабных ежегодных музыкальных событий в России с 2014 года. В 2024 году фестиваль посвящен Году семьи. Финал Всероссийского хорового фестиваля запланирован на ноябрь-декабрь 2024 года. Мероприятия фестиваля проходят в рамках национального проекта "Культура".