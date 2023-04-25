Участниками областного хорового фестиваля в Тюмени стали почти 700 человек

В Тюмени подвели итоги регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, организованного согласно региональному проекту "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

В фестивале приняли участие почти 700 человек. 30 коллективов представили Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Уват, Ишимский район, с. Казанское, посёлки Московский и Ярково.

Выступления участников прошли в ДШИ "Гармония". Жюри под председательством члена Президиума Всероссийского хорового общества, хормейстера, начальника театрально-концертного управления и международных связей Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Виктора Хапрова определило победителей.

Лауреаты III степени: хоровые коллективы "Рапсодия", "Вдохновение", "Гармония", "Мелодия", хор женских классов Тобольской православной гимназии.

Лауреаты II степени: старший хор детского образцового хорового коллектива "Сибирята", академический хор "Звонкая палитра", хоровой коллектив "Радуга", младший хор Детской школы искусств ТГИК, хор Колледжа искусств ТГИК, хор девочек Тюменской православной гимназии, хор "Рапсодия".

Лауреаты I степени: концертный хор детского образцового хорового коллектива "Сибирята", вокальный ансамбль "Глория" ТГИК, хор Тюменского президентского кадетского училища; академический хор "Лира".

Хоровые коллективы, получившие звания лауреатов I степени, примут участие в окружном этапе конкурса, который пройдет в федеральных округах Российской Федерации с мая по октябрь.